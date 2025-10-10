Німецькі силові структури не можуть виконати обов’язки із оборони держави

За часів уряду федеральної канцлерки Ангели Меркель (2005-2021), поклала відповідальність за вторгнення Росії в Україну на країни Балтії та Польщу, Німеччина ліквідувала систему ППО як окремий рід військ, оскільки, за конституцією ФРН, Бундесвер не можна використовувати у мирний час. Тому для збивання дронів-шпигунів німцям доведеться оголошувати війну або міняти закон.

Що потрібно знати:

Німеччина може збивати російські дрони лазерами і РЕБами

Силовики Німеччини не можуть поділити сфери відповідальності боротьби з БПЛА

Половина політикуму Німеччини куплена росіянами

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів економіст, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чому Німеччина досі не може збивати ворожі БПЛА.

За його словами, збивати дрони готові силовики, хоч це і не їхній прямий обов’язок.

— А далі з'ясувалося, що в Німеччині дві поліції: місцева відповідає за прилеглі території, а федеральна — за аеропорти. Вони у своєму формалізмі вже заплуталися. От у нас, наприклад, було прийнято вольове рішення — не оголошувати війну (у нас війна не оголошена Росії), у нас воєнний стан. Було прийнято рішення, що все отак працює, щоб ніхто не тонув у бюрократичних проволо́чках. А в Німеччині так не працює. І нема волі визнати, що вони фактично знаходяться у війні, — каже політичний експерт.

За його словами, мова навіть не йде про те, збивати дрони лазерами чи з допомогою "глушилок", йде з’ясовування: хто це буде робити.

— Абсолютно імпотентні європейські політики розповідають, що у нас якісь інституції не працюють. Може, й не працюють, як в Німеччині, але наші інституції принаймні функцію захисту держави виконують, — каже політолог.

На його думку, армія та спецслужби Німеччини й надалі будуть тонути у внутрішніх розбірках.

— Там цікава історія. Половина політикуму Німеччини куплена росіянами: одна частина це визнає, інша — не визнає. Хтось і зовсім цілується "в ясна", наприклад, соціал-демократи, звідки Шредер (Герхард Шредер — колишній голова Соціал-демократичної партії Німеччини (1999—2004), федеральний канцлер (1998-2005), голова ради директорів компанії Nord Stream 2 AG, яка транспортувала російський газ у Німеччину. — Ред.). Вони сказали: "Добре, дрони можна збивати, а от російські літаки — не можна, тому що там громадяни Росії, ми можемо з ними зіпсувати відносини", — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф", писав, що невідомі БПЛА спостерігали за тренуваннями ЗСУ у Німеччині, а Бундесвер не зміг їх збити.