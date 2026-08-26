"Путин может остановить войну уже через полгода": экс-посол США Тейлор о плане Трампа, санкциях и НАТО

Дипломат США назвал главные проблемы России.

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Почему Кремль не получил того, чего ожидал от саммита в Анкоридже? По каким причинам Вашингтону следует уже сейчас пересмотреть свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО? И при каких условиях война может закончиться через несколько месяцев? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Американцы не поддерживают Путина

— В День Независимости в Киев прибыло много политиков, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной. Среди них должны были быть Стив Виткофф и Джаред Кушнер, но по каким-то причинам они не приехали. О чем это говорит? И должно ли это нас действительно беспокоить?

— Жаль, что американцы не присутствовали на встрече в украинской столице. В то же время важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали оказывать поддержку, которую они оказывают — в частности, разведывательную и другую помощь.

Важно, чтобы европейцы имели возможность и дальше закупать продукцию у американских компаний — все эти процессы должны продолжаться.

Но со стороны администрации Дональда Трампа должно быть осознание того, что Украина защищает не только себя, а Европу, а значит, и Соединенные Штаты. У нас большой интерес.

Виткофф, как вы знаете, много раз бывал в Москве, но до сих пор не был в Киеве. Это было бы хорошее время, чтобы приехать в Украину. Надеюсь, это произойдет в скором времени.

— Прошел год со встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. По вашему мнению, каковы были главные события и изменения за этот год и что стало самой большой неудачей России?

— Ключевое событие заключается в том, что украинцы перехватили инициативу на поле боя. Украинцы оттеснили россиян, остановили их продвижение. И убили больше россиян, чем те успевают мобилизовать.

Украинцы разработали собственные беспилотники большой дальности, дальнобойные и крылатые ракеты, и это существенно ударило по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам, что повлекло ряд серьезных последствий.

Первый из них — сокращение доходов, то есть тех денег, которые поступают в российскую казну и направляются на ведение этой войны.

Второе последствие – удары по нефтяной инфраструктуре ограничили объемы горючего для российских военных. В то же время, уменьшилось его количество и для гражданского населения, из-за чего по всей стране длинные очереди на автозаправках.

Все это произошло после встречи в Анкоридже в прошлом году.

— Мне нравится, как Украина называет это "дальнобойными санкциями", потому что, собственно, так и есть.

— Эти "санкции" должны быть дополнены европейскими и американскими санкциями, чтобы доходы, поступающие в российскую казну, уменьшились.

К сожалению, война в Иране спровоцировала скачок мировых цен на нефть, и это, в самом деле, сыграло на руку россиянам. Надеюсь, цены в скором времени пойдут вниз.

Необходимы санкции, направленные против "теневого флота", который позволяет россиянам обходить международные ограничения и продавать свою нефть на рынке. Есть еще многое, что могут сделать Соединенные Штаты, Европа и Великобритания.

— Россияне по-прежнему пытаются наладить контакты с Вашингтоном — Кирилл Дмитриев, один из ближайших соратников Путина, время от времени приезжает в США. Насколько громкие российские голоса в Штатах? Имеют ли такие люди, как Дмитриев, влияние?

— Совершенно очевидно, что американский народ поддерживает Украину.

Совершенно очевидно, что американский народ выступает против диктатора Путина, не поддерживает войну и хочет, чтобы она закончилась. Сенат Соединенных Штатов продемонстрировал это во время голосований в поддержку Украины и жестких санкций против России и любой страны, покупающей российскую нефть.

Поэтому не думаю, что российские голоса здесь, в Вашингтоне, оказывают большое влияние.

Трамп может выбрать другой подход к переговорам

— Financial Times сообщало о том, что один из соратников Дональда Трампа, Родни Мимс-Кук-младший, имел дипломатические контакты с Москвой. Что это значит? Пытаются ли Соединенные Штаты найти новый путь, возможно, для возобновления переговорного процесса?

– Я так не думаю. Это был чиновник низкого уровня, не имеющий влияния на внешнюю политику. Думаю, это была лишь формальность, а не сигнал.

Впрочем, я уверен, что администрация Трампа хотела бы, чтобы конфликт прекратился. Она хотела бы, чтобы Россия заключила соглашение. Сначала должна быть подписана договоренность о прекращении огня. Украина должна быть в безопасности. И только после этого можно вести какие-то переговоры с россиянами.

— Могут ли Соединенные Штаты предложить новый мирный план или подход? Мы видели предыдущие попытки. Они не сработали из-за нежелания России вести переговоры.

— Новый подход может заключаться в прекращении огня по нынешней линии фронта.

Для украинцев это не нова идея. Президент Зеленский уже долго призывает к такому формату: остановиться на тех позициях, на которых стороны находятся сейчас.

Именно это могли бы предложить и американцы — добиваться такого решения от россиян, оказывать на них давление и убеждать их согласиться.

Прекращение огня по нынешней линии фронта позволило бы Украине двигаться дальше в деле восстановления страны, продвигаться по пути в Европейский Союз, укреплять оборону и заботиться о собственной безопасности.

Европейцы, в свою очередь, могли бы активнее оказывать поддержку Украине, в частности в форме размещения сил на её территории. 24 августа "Коалиция желающих" находилась в Киеве и обсуждала, как гарантировать безопасность Украины в случае перемирия.

Заседание коалиции желающих в Киеве 24 августа. Фото Офис президента

Законопроект о санкциях станет сильным сигналом для Путина

— Может ли так называемый законопроект Грэмма усилить давление на Россию? Будет ли он в конце концов принят в сентябре?

— Законопроект Грэмма уже прошел Сенат. Он получил 86 голосов – чрезвычайно сильную поддержку как республиканцев, так и демократов.

Теперь документ должен рассмотреть Палата представителей. Есть все основания полагать, что его поддерживают и там, и в администрации: ещё при жизни сенатора Грэма президент Трамп давал понять, что одобряет эту инициативу.

Впрочем, президент Трамп может ввести предусмотренные законопроектом санкции, даже не дожидаясь голосования, ведь у него есть соответствующие полномочия.

Этот законопроект — сильный сигнал и четкое подтверждение того, что американцы стоят плечом к плечу с украинцами. Это также весомое предупреждение Путину: Соединённые Штаты поддерживают Украину, и он должен остановить эту войну.

— Какое у вас внутреннее чувство? Может ли война закончиться, скажем, в следующем году?

— Конечно, она может закончиться в 2027 году. Война закончится, когда Путин поймет, что не может победить. Это может произойти даже в течение следующих шести месяцев.

Европейцы продолжают усиливать поддержку, снабжая Украину вооружением — закупая его у Соединённых Штатов, частично используя собственные запасы, а также помогая украинцам производить собственное оружие. Если эта помощь будет продолжаться, Путин всё яснее будет понимать, что победы не будет.

Когда он увидит, что Соединенные Штаты вводят санкции, о которых шла речь, и станет свидетелем сильной двухпартийной поддержки этого решения, то поймет: эта позиция непоколебима.

К тому же он не может не учитывать самих украинцев — вашу силу, решимость, стойкость и растущий военный потенциал. Это никуда не исчезнет. И как только он все это осознает — возможно, еще в этом году или в начале следующего — ему придется остановить войну.

Украина готова к НАТО уже сейчас

— В этом году в Майами состоится важный саммит G20. Кремль дал понять, что Путин может принять в нем участие. Насколько реалистично, что США будут снова принимать его на своей земле?

– Не думаю, что это произойдет. Опять же, американский народ очень четко продемонстрировал: он поддерживает Украину и не поддерживает Путина. Сенат США ясно это показал. Палата представителей тоже это продемонстрирует.

Администрация Трампа дала понять, что поддерживает Украину. Ей нужно делать больше. Но я бы был очень удивлен, если бы Путин появился на американской территории.

Надеюсь, этого не произойдет.

— Вы упомянули о важности членства Украины в ЕС. В то же время мы не отказываемся от идеи вступления в НАТО, несмотря на все противоречивые мнения. Создается впечатление, что Соединенные Штаты всегда в определенной степени выступали против вступления Киева в Альянс. Может ли позиция Вашингтона измениться?

– Позиция Вашингтона может измениться. Когда я был послом, Соединённые Штаты при президенте Джордже Буше-младшем активно поддерживали вступление Украины в НАТО. Более того, перед саммитом Альянса в 2008 году президент Буш лично прибыл с визитом в Киев.

Он встретился с президентом, премьер-министром, министром обороны, представителями гражданского общества, журналистами. Это было важно для того, чтобы из Киева он отправился на саммит НАТО в Бухаресте с четкими аргументами.

Он стремился убедить европейских союзников и других лидеров Альянса в том, что Украина действительно хочет присоединиться к НАТО и должна это сделать. Он настойчиво продвигал эту идею и приложил немало усилий, однако тогда европейцы его не поддержали.

Но это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты могут и должны поддерживать вступление Украины в НАТО. Сейчас они этого не делают. Нынешняя позиция США, сохраняющаяся уже на протяжении нескольких последних лет, заключается в том, что Киев якобы ещё не совсем готов.

Я думаю, теперь совершенно очевидно, что Украина готова. Более того, для НАТО было бы хорошо, если бы Украина стала членом Альянса.

НАТО, как мы все знаем, было создано для сдерживания Советского Союза. Сегодня Альянс продолжает сдерживать Россию. Как мы все знаем, страна, вооруженные силы и народ, которые наиболее успешно сдерживали и воевали против россиян, — это украинцы.

Поэтому Украина должна быть в НАТО. С её вступлением Альянс станет сильнее.