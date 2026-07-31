Стандарты НАТО вместо СССР: Билецкий рассказал, как в 3 АК решают главную проблему с офицерами

Командиры получают больше свободы для решений

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В Украине внедряют новый подход к управлению войсками, основанный на принципах ведущих армий мира. В частности, 3-й армейский корпус, как армия нового образца, строит свою систему командования на концепции mission command, которая предполагает больше инициативы от командиров на местах и отказ от советской модели централизованного контроля.

Об этом украинский генерал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса и основатель батальона "Азов" рассказал в интервью американскому блогеру и инфлюенсеру Лоре Лумер.

"В Украине централизованное управление. Фактически всегда это процедура, условно, mission-контроль. То есть старший начальник принимает одно личное решение и контролирует все этапы их выполнения. В этом мы очень напоминаем русскую армию", — отметил он.

Андрей Билецкий. Фото: Facebook

Сейчас идет переход к формату, который используют армии США и других стран-партнеров. Главной задачей остается воспитание в командирах способности самостоятельно принимать решения в условиях боя, а не ожидать указаний на каждом этапе.

"Мы всегда переходим как раз к командной работе. Мы используем наш принцип – это mission command. Я верю лично в то, что люди должны проявлять инициативу. Воспитать ее в украинских офицерах старой школы непросто, и на это уходит время", — подытожил он.

Андрей Билецкий и Лора Лумер. Скриншот

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему опытные воины выбирают 3-ю штурмовую.