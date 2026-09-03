По мнению Лаврова, НАТО и ЕС нуждаются в России для одной роли

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе Восточного экономического форума заявил, что видит фюрера не только в президенте Украины, но и в европейском политике, а замораживание войны на линии фронта, по его мнению, было бы разрешением "на возрождение нацизма". Он также подчеркнул, что для "урегулирования" следует учитывать реалии на земле. В то же время, в России искажено понятие о ситуации на фронте, в частности Владимир Путин уже заявил о ряде продвижений войск РФ.

Лавров заявил, что президент Украины рассчитывает на дестабилизацию и восстание в России, когда говорит об атаках дронами. Он утверждал, что якобы Запад "поощряет террористические акты" со стороны Украины, не указав, кто именно. Что касается замораживания боевых действий и действующего руководства Украины — глава российского МИД высказался однозначно:

"Если бы мы пошли на это и сказали: "Ну да, нашим людям хочется жить как-то комфортно. Мы согласны, пусть останется этот режим, прекращаем боевые действия", то есть мы дали бы зеленый свет на возрождение нацизма в прямом смысле".

Лавров не обошел вниманием и международную повестку. Заявив, что Москва не будет просить об отмене санкций, не будет зависеть от хорошего отношения "Запада", а НАТО вроде бы "ищет поводы для продления существования". По его мнению, часть правительств стран ЕС держится только на том, что противостоит России.

"Им постоянно нужен враг — и членам НАТО, и членам Евросоюза. Если этот искусственно созданный образ врага в лице России исчезнет, то подавляющее большинство правительств в Евросоюзе и странах НАТО просто лишится поддержки избирателей", — заявил Лавров, комментируя желание стран Европы отгородиться от России рвом.

Он отдельно прошелся по Германии — заявляет, что эта страна пытается подмять под себя другие, настраивает страны Европы против России и тому подобное. Лавров нашел и виновных. Среди них — Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии. Ее Лавров назвал "фюрером", тянущим Европу в нацизм.

Заметим, что риторика Лаврова немного изменилась за лето. В конце июня глава российского МИД заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной в любое время. Тогда же он назвал Владимира Зеленского "фюрером", который якобы был назначен на эту должность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова к переговорам, однако для них нет предпосылок.