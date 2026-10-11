Пережил Вторую мировую и скрывает древние мифы: где в Киеве есть собственный "Париж" (фото)

Один из символов старого Киева

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Дом барона Гессельбейна на улице Городецкого, 15, – один из самых известных памятников раннего модерна в Киеве. Фасад украшают образы из древнегреческого мифа о рождении Зевса. История здания связана с расцветом так называемого "Киевского Парижа", разрушениями Второй мировой войны и послевоенным восстановлением.

Историю дома опубликовала пользовательница Татьяна Сирота в Facebook-группе "Киевские истории".

От усадьбы Меринга к "Киевскому Парижу"

В конце XIX века в центре Киева располагалась большая усадьба врача Фридриха Меринга. После его смерти наследники продали землю под застройку. Через несколько лет здесь проложили новые улицы и возвели многоэтажные дома в модных в то время стилях. Киевляне прозвали фешенебельный район "Киевским Парижем".

Один из участков на новой Николаевской улице, ныне Городецкого, приобрел прусский барон и землевладелец Вильгельм Гессельбейн. Он заказал пятиэтажный доходный дом. Проект разработали архитекторы Эдуард Брадтман и Георгий Шлейфер, а строительством руководила контора Якова Файбишенко. Здание стало одним из ранних и наиболее выразительных киевских примеров модерна (ар-нуво).

Дом барона Гессельбейна. Фото: Татьяна Сирота/Facebook

Мифологические образы на фасаде

Необычный декор дома отсылает к мифу о рождении Зевса. На фронтоне – маска Хроноса, которого также отождествляют с римским Сатурном. По мифу, он пожирал своих детей, боясь потерять власть.

Маска Хроноса.

Глава Реи

Над парадным входом изображена Рея – жена Хроноса, которая спрятала от него новорожденного Зевса. На лопатках фасада видны головы куретов, спутников Реи. Они били в щиты, чтобы заглушить плач младенца. Мистические мотивы в отделке принесли зданию поэтическое название "Колыбель Духа".

Разрушение и восстановление

После установления советской власти дом национализировали. Просторные квартиры разделили перегородками и превратили в коммунальное жилье для рабочих и служащих.

Дом в 1933 году.

В сентябре 1941 года, во время отступления советских войск, центр Киева – в частности Крещатик и прилегающие улицы – заминировали и подорвали. Взрывы и пожары сильно повредили "Киевский Париж". От дома Гессельбейна фактически уцелели только внешние стены.

Дом полностью реконструировали в 1948 году. Во время восстановления на фасаде закрепили лепные цифры "1886–1948". Вторая дата указывает на год послевоенной реконструкции. Первая же вызывает вопросы: в то время дома еще не было, а земля принадлежала Мерингу. По одной из версий, 1886 год относился к мебельной фабрике или фирме одного из более поздних владельцев участка, а реставраторы ошибочно приняли его за дату постройки.

Памятник на улице Городецкого

Сегодня дом барона Гессельбейна имеет статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения. На первом этаже работают коммерческие заведения, а верхние этажи остаются жилыми. Здание сохранило узнаваемый фасад и остается одной из главных визитных карточек улицы Городецкого.

Балконы дома. Фото: Киев Фото