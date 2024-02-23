Огонь виден за километры: в России вспыхнул очередной мощный пожар (видео)

На место происшествия пригнали пожарный поезд

В ночь на пятницу, 23 февраля, в российском городе Новосибирск вспыхнул мощный пожар. Возгорание произошло в складском помещении.

Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации в Telegram.

По данным МЧС РФ, загорелся одноэтажный кирпичный склад в Кировском районе Новосибирска по улице Петухова. Там, якобы, хранятся палеты, продукты питания и металлические изделия.

"Внутри происходит интенсивное горение палетов. По предварительным данным площадь пожара 800 квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.

В российском МЧС уточнили, что, предварительно, площадь пожара составила 800 квадратных метров. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

К тушению огня привлечены 67 человек и 20 единиц техники. На место происшествия даже пригнали пожарный поезд. Российские спасатели объяснили, что он нужен для бесперебойной подачи воды. Кроме того, для координации действий на месте даже сформировали штаб пожаротушения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Сибири на оборонном предприятии РФ прогремел мощный взрыв. Местные власти все списали на технические работы.