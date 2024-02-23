Вогонь видно за кілометри: в Росії спалахнула чергова потужна пожежа (відео)

На місце події пригнали пожежний потяг

У ніч проти п’ятниці, 23 лютого, у російському місті Новосибірськ спалахнула потужна пожежа. Займання сталося у складському приміщенні.

Про це повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації у Telegram.

За даними МНС РФ, спалахнув одноповерховий цегляний склад у Кіровському районі Новосибірська по вулиці Пєтухова. Там нібито зберігаються палети, продукти харчування та металеві вироби.

"Всередині відбувається інтенсивне горіння палетів. За попередніми даними, площа пожежі 800 квадратних метрів", — йдеться в повідомленні відомства.

У російському МНС уточнили, що попередньо площа пожежі склала 800 квадратних метрів. Наразі відомостей про постраждалих не надходило.

До гасіння вогню залучено 67 осіб та 20 одиниць техніки. На місце події навіть пригнали пожежний потяг. Російські рятувальники пояснили, що він потрібний для безперебійної подачі води. Крім того, для координації дій на місці навіть сформували штаб пожежогасіння.

Раніше "Телеграф" писав, що у Сибіру на оборонному підприємстві РФ прогримів потужний вибух. Місцева влада все списала на технічні роботи.