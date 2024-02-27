В России масштабный интернет-сбой: не работают WhatsApp, Viber,Telegram и мобильные операторы

Россияне негодуют из-за невозможности воспользоваться рядом приложений

В России 27 февраля произошел массовый интернет-сбой. Многие приложения не работают, а также поступают жалобы на всех крупных местных провайдеров.

Информацию об этом сообщили в Telegram-каналах. По данным разных сервисов сбоев, проблемы с доступом к Zoom, Telegram и другим, примерно в 12:30. Вместе с тем в РФ перестал работать Youtube.

Так, сегодня россияне негодуют из-за сбоя в работе Telegram, YouTube, ВК, WhatsApp, Viber и так далее. В сети уже опубликовали список того, что внезапно перестало работать.

Как сообщает "Медуза", о сбоях заявили пользователи из Москвы, Петербурга, Самары, Тольятти, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов. В то же время российское издание РБК узнало в "Билайне", что их сеть "работает в штатном режиме", а проблемы в работе мессенджеров и приложений на стороне этих сервисов. В Tele2 тоже заявили о штатной работе их сети.

Российские СМИ пишут, что лишь у некоторых сейчас есть доступ к Telegram и Youtube, но только при помощи VPN-сервисов и то не всех. При этом, часть из мобильных VPN-клиентов перестала работать также.

Отмечается также, что в центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтвердили информацию о сбоях в работе Telegram.

В 12:42 в сети стали появляться сообщения о том, что Telegram снова начал работать в нормальном режиме.

Стоит добавить, что 30 января 2024 года в России произошла аналогичная ситуация. Тогда были зафиксированы сбои у ряда мобильных операторов и провайдеров. Многие сайты и приложения в зоне ".ru" не открывались.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре 2023 года хакеры положили" импортозамещенную систему бронирования авиабилетов "Leonardo". В результате работа аэропортов была парализована.