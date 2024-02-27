У Росії масштабний інтернет-збій: не працюють WhatsApp, Viber, Telegram та мобільні оператори

Росіяни обурюються через неможливість скористатися низкою додатків

У Росії 27 лютого відбувся масовий інтернет-збій. Багато додатків не працюють, а також надходять скарги на всіх великих місцевих провайдерів.

Інформацію про це повідомили у Telegram-каналах. За даними різних сервісів збоїв, проблеми з доступом до Zoom, Telegram та інших приблизно о 12:30. Водночас у РФ перестав працювати Youtube.

Так, сьогодні росіяни обурюються через збій у роботі Telegram, YouTube, ВК, WhatsApp, Viber тощо. У мережі вже опублікували список того, що наразі раптово не працює.

Як повідомляє "Медуза", про збої заявили користувачі з Москви, Петербурга, Самари, Тольятті, Єкатеринбурга, Новосибірська та інших міст. Водночас російське видання РБК дізналося в "Білайні", що їхня мережа "працює в штатному режимі", а проблеми в роботі месенджерів та додатків на боці цих сервісів. У Tele2 теж заявили про штатну роботу їхньої мережі.

Російські ЗМІ пишуть, що лише деякі зараз мають доступ до Telegram і Youtube, але тільки за допомогою VPN-сервісів і то не всіх. При цьому частина з мобільних VPN-клієнтів перестала працювати також.

Наголошується також, що у центрі моніторингу та управління мережею зв’язку загального користування підтвердили інформацію про збої в роботі Telegram.

О 12:42 у мережі почали з’являтися повідомлення про те, що Telegram знову почав працювати у нормальному режимі.

Варто додати, що 30 січня 2024 року у Росії відбулася аналогічна ситуація. Тоді були зафіксовані збої у ряду мобільних операторів та провайдерів. Багато сайтів і програм в зоні ".ru" не відкривалися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні 2023 року хакери поклали "імпортозаміщену систему бронювання авіаквитків "Leonardo". В результаті роботу аеропортів було паралізовано.