Огонь охватил 3 000 квадратных метров здания

В Подмосковье произошел масштабный пожар. В небо поднимаются огромные клубы черного дыма.

Возгорание случилось в городе Раменское на складе с пластиковой продукцией. Информация об этом в четверг, 29 февраля, была опубликована в Telegram-канале NEXTA.live.

"Местные власти заявили, что в Раменском горит склад с некой пластиковой продукцией. Огонь распространился на 3 тысячи квадратных метров здания", — пишет паблик.

В то же время в ТГ-канале опубликовали соответствующие фото и видео, на которых виден масштабный пожар.

В МЧС России прокомментировали происшествие. В ведомстве отметили, что в Раменском действительно горит склад с пластиковой продукцией.

"Огонь охватил 3 000 квадратных метров здания. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что это случилось накануне выступления российского диктатора Владимира Путина. Сегодня российский "лидер" обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом 2023 года в Раменском уже происходит загадочный пожар на складе одного из местных предприятий на Донинском шоссе.