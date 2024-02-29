У Росії знову палає: у Підмосков’ї сталася масштабна пожежа на складі (фото та відео)

Вогонь охопив 3000 квадратних метрів будівлі

У Підмосков’ї сталася масштабна пожежа. У небо здіймаються величезні клуби чорного диму.

Займання трапилося у місті Раменське на складі із пластиковою продукцією. Інформація про це у четвер, 29 лютого, була опублікована у Telegram-каналі NEXTA.live.

"Місцева влада заявила, що в Раменському горить склад із якоюсь пластиковою продукцією. Вогонь поширився на 3 тисячі квадратних метрів будівлі", — пише паблік.

Водночас у ТГ-каналі опублікували відповідні фото та відео, на яких видно масштабну пожежу.

У МНС Росії прокоментували подію. У відомстві зазначили, що у Раменському справді горить склад із пластиковою продукцією.

"Вогонь охопив 3 000 квадратних метрів будівлі. Відомостей про постраждалих не надходило. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи. Подальша інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що це сталося напередодні виступу російського диктатора Володимира Путіна. Сьогодні російський "лідер" звертається зі щорічним посланням до Федеральних зборів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2023 року в Раменському вже відбувається загадкова пожежа на складі одного з місцевих підприємств на Донінському шосе.