Докатились до дна: суд в России заочно арестовал украинку, облившую соком посла РФ в Польше два года назад

Они даже не удосужились узнать ее полное имя и как она выглядит

В РФ не перестают удивлять своими решениями и поэтому там заочно арестовали украинку Ирину Земляну, которая 9 мая 2022 года облила свекольным соком посла России в Польше Сергея Андреева. В ее деле есть интересный факт.

Решение о заочном аресте суд принял 4 марта. Об этом пишет "Медиазона".

Против украинки возбудили уголовное дело о нападении на человека, пользующегося международной защитой, в целях провокации войны. По информации росСМИ, Ирина Земляна находится в розыске с ноября прошлого года. Российские власти ее даже внесли в реестр экстремистов и террористов с пометкой в виде типографической "звездочки".

Но есть интересный факт, что ни в карточке розыска, ни в записи Росфинмониторинга, ни в суде следователи СК не указали отчество украинки. Причем фотография в карточке розыска также взята не из паспортных баз данных или соцсетей, а с акции в Варшаве — ее лицо облито свекольным соком. Это может свидетельствовать, что следствие объявило в розыск, а суд заочно арестовал украинку, даже не выяснив, как ее на самом деле зовут или как она выглядит.

Сама Ирина пока не прокомментировала это.

Напомним, 9 мая 2022 года посла России в Польше Сергея Андреева во время памятной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве облили искусственной кровью под возгласы "Фашисты!".

Ранее "Телеграф" писал, что жительница Нижнего Новгорода получила пять суток административного ареста. Причиной стали ее серьги в виде лягушек, раскрашенных в семь цветов радуги.