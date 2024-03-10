Докотилися до дна: суд у Росії заочно заарештував українку, яка облила соком посла РФ у Польщі два роки тому

Вони навіть не спромоглися дізнатися її повне ім’я і як вона виглядає

У РФ не перестають дивувати своїми рішеннями і тому заочно заарештували українку Ірину Земляну, яка 9 травня 2022 року облила буряковим соком посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва. У її справі є цікавий факт.

Рішення про заочний арешт суд ухвалив 4 березня. Про це пише "Медіазона".

Проти українки порушили кримінальну справу щодо нападу на людину, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни. За інформацією росЗМІ, Ірина Земляна "перебуває у розшуку" з листопада минулого року. Російська влада її навіть внесла до реєстру екстремістів і терористів з позначкою у вигляді друкарської "зірочки".

Але є цікавий факт, що ні в картці розшуку, ні в записі Росфінмоніторингу, ні в суді слідчі СК не зазначили, як по батькові українку. Причому фотографію у картці розшуку також взято не з паспортних баз даних чи соцмереж, а з акції у Варшаві — її обличчя облите буряковим соком. Це може свідчити, що слідство оголосило у розшук, а суд заочно заарештував українку, навіть не з’ясувавши, як її насправді звуть чи як вона виглядає.

Сама Ірина поки не прокоментувала це.

Нагадаємо, 9 травня 2022 року посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва під час пам’ятної церемонії на цвинтарі радянських військових у Варшаві облили штучною кров’ю під вигуки "Фашисти!".

Раніше "Телеграф" писав, що мешканка Нижнього Новгорода отримала п’ять діб адміністративного арешту. Причиною стали її сережки у вигляді жаб, розфарбованих у сім кольорів веселки.