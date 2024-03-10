"Адская" ночь в России: у оккупантов случились мощные пожары на газопроводе и нефтебазе (видео)

Информация о пострадавших уточняется

Ночь и утро 10 марта в России начались неспокойно. На газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Тюменской области случился взрыв, после чего возгорание, а на территории нефтебазы в Курске утром после атаки БПЛА разгорелся пожар.

О происшествии на газопроводе в ХМАО сообщили в Telegram-каналах, опубликовав соответствующие видео с места происшествия. Так, паблик SHOT пишет, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

"Местные жители рассказали SHOT, что возгорание произошло несколько часов назад рядом с посёлком Лыхма. Зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия. В данный момент причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняется. На место выдвинулись сотрудники МЧС и медики", — говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что ЧП случилось в 20 км от поселка Лыхма. А поврежденный газопровод находится на Бобровском линейном производственном управлении (ООО "Газпром трансгаз Югорск" ПАО "Газпром").

Ханты-Мансийский автономный округ на карте

В главном управлении МЧС заявили, что якобы крупного пожара не было. Причины происшествия пока остаются неизвестными.

В то же время в Курской области этим утром было беспилотный летательный аппарат атаковал нефтебазу в Курске. По данным SHOT, дрон повредил ёмкость объёмом 3000 тонн. В момент падения беспилотника она была пустая.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте работают оперативные службы.

Курск на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в российской Туве вспыхнул пожар Шагонарской ТЭЦ. В результате происшествия пострадали как минимум 18 человек.