В России серьезное ЧП с судном, сообщается о погибших: подробности

Потеря не военная, но приятная

Недалеко от Пионерского в Калининградской области (Россия) утром во вторник, 19 марта, в Балтийском море загорелся траулер "Капитан Лобанов". Моряки подали сигнал бедствия еще в 11:00, но судно все равно утонуло.

Власти Калининградской области заявляют о трех пострадавших, но местные Телеграм-каналы пишут минимум об одной жертве и двух пропавших без вести. "Телеграф" собрал все что известно об этом чрезвычайном происшествии (ЧП) на данный момент.

Всего на борту утонувшего судна было 7 человек. Но спасателям удалось найти лишь четырех. Их доставили в больницу, сообщает Amber Mash.

По данным Телеграм-канала "112", один из моряков погиб. После затопления траулера не могут найти еще двух человек.

Официальный представитель Калининградского областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что из-за ЧП на судне несколько человек пострадало, но не сказал о погибших. Пожар, по его словам, возник из-за "внештатной ситуации".

Интересно, что это не первый инцидент с "Капитаном Лобановым". Он уже тонул в июне 2021 года. Тогда траулер затонул лишь частично и обошлось без пострадавших.

Новость обновляется…