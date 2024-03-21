Космос всё? У россиян новый прокол, не удалось запустить корабль к МКС

В РФ регулярно происходят аварии космических кораблей

В России внезапно был отменен, запланированный на четверг, 21 марта, запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к Международной космической станции. Это произошло по причине отказа двигателей.

Об этом сообщили во время прямого эфира канала "Роскосмос ТВ" на YouTube. Отмечается, что пуск был отменен автоматически.

"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", — сказал ведущий трансляции.

Запуск должен был состояться в 16:21 по московскому времени (15:21 по Киеву). В состав экипажа входят космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

В то же время в трансляции американского космического агентства НАСА сообщили, что второй запуск корабля "Союз МС-25" пройдет не раньше субботы, 23 марта.

"Двигатели ракеты "Союз", которая должна была отправить корабль с экипажем на МКС, не включились в положенное время. Cегодняшний запуск "Союза" был прерван на 20-й секунде. Космический корабль и экипаж остаются в безопасности", — сказано в трансляции.

Как сообщил российский историк космонавтики Александр Железняков, инцидент с отменой запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25" за 20 секунд до старта произошел впервые в истории российской космонавтики.

"Такого конкретно никогда еще не было. В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой "старт" пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными — случалось, а пилотируемыми — нет", — подчеркнул он.

В свою очередь глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину отмены старта. По его словам, запуск ракеты с кораблем "Союз" был отменен из-за просадки напряжения химического источника тока.

"С экипажем все в порядке, он здоров, у белорусской космонавтки Марины Василевской даже не поднялся пульс. Пуск перенесен на 23 марта, на 15.36 по московскому времени", — заявил Борисов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о самых крупных авариях в российской космической программе за последние 20 лет. В частности, о том, как в августе 2023 года россияне провалили свою первую в современной истории РФ лунную миссию. Её часть — автоматическая межпланетная станция "Луна-25" "прекратила свое существование".