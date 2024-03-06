В ВМС раскрыли количество поврежденных и потопленных кораблей Черноморского флота: сколько еще осталось

Номенклатура еще достаточно большая и количество достаточно большое

Украиские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ. Также довольно много суден были повреждены. Однако в строю еще остаются большие десантные корабли в количестве 5 единиц.

Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук на брифинге 6 марта. Об этом пишет "Радио Свобода". По его словам, на ремонте у захватчиков сейчас 15 единиц.

"Что касается количества пораженных единиц, то это 27 единиц вместе с субмариной, из них 14 — это заметные серьезные единицы, разных классов. Это и большие десантные корабли, и ракетные катера, и субмарина, и патрульный корабль. Это среди тех, что уничтожены. По нашим данным, поврежденными на ремонте остается 15 единиц, то есть от общей численности около 80 единиц, могу сказать, что треть уничтожена, довольно много повреждено", — сказал Плетенчук.

Однако спикер также подчеркнул, что всё же в море наблюдается еще достаточное присутствие вражеских кораблей. В строю остаются большие десантные корабли.

"Это 10 ракетоносителей, среди которых — три подводные лодки, 2 ракетных катера, несколько патрульных кораблей, сторожевых кораблей. То есть номенклатура еще достаточно большая и количество достаточно большое. Так же в строю еще остаются большие десантные корабли в количестве 5 единиц. Четыре, например, сейчас находятся в ремонте после повреждений", — подытожил Плетенчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 5 марта в Крыму был уничтожен российский корабль "Сергей Котов". Вскоре в ГУР МО подтвердили информацию и заявили о своей причастности к этой успешной операции. Позже стало известно, что в результате происшествия погибших 7, пострадавших — 27. К слову, починить этот корабль уже не удастся.

Стоит добавить, в ВМС сообщали, что "в России этот проект корабля является одним из самых современных. В настоящее время спущены на воду четыре таких корабля — "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов". Пока из них не был поврежден только "Дмитрий Рогачев".

В сентябре 2023-го украинские воины потопили два российских патрульных корабля типа "Василий Быков". Это произошло в юго-западной части Черного моря.

Затем в октябре дважды был атакован корабль "Павел Державин". За его подрывом стоит Служба безопасности совместно с ВМС Украины.