Там хотят обойтись без референдумов

В России после теракта в подмосковном ТРЦ Crocus City Hall, заговорили о возвращении смертной казни. Подобные разговоры и обычные россияне, и депутаты.

В частности, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил вынести этот вопрос на референдум. Об этом сообщают росСМИ.

Референдум должен пройти в "Единый день" голосования 8 сентября текущего года.

Однако спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выдал, что можно обойтись и без референдумов. Он считает, что для этого "достаточно решения Конституционного суда".

"И в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Мораторий действует в рамках обязательств перед Советом Европы, где Россия больше не состоит", — сказал Володин.

Как известно, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что террористов, которые устроили стрельбу в Crocus City Hall, нужно казнить.

"Их нужно убить? Надо. И это будет. Их нужно сжигать на Красной площади", — сказал он.

Его позицию поддержал и продюсер Иосиф Пригожин.

Кроме того, глава фракции правящей партии "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев заявил о возможности возвращения в стране смертной казни.

"Тема смертной казни за терроризм будет глубоко проработана, чтобы в итоге принять в этом вопросе решение, отвечающее ожиданиям общества", — сказал он.

А вот спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в обсуждении отмены моратория на смертную казнь.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 марта в Подмосковье в ТЦ "Crocus City Hall" произошел теракт со стрельбой. Число жертв перевалило за 150 человек, данные продолжают уточняться. Россияне, включая и кремлевского диктатора Владимира Путина, уже начали активно пытаться подвязать к этой теме Украину и пустили информацию о том, что террористы якобы пытались сбежать через украинскую границу.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой тем временем намекнул, что террористы пытались сбежать в его страну.