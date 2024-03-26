"Ніхто не скасовував": у Держдумі Росії наближаються до вирішення питання про смертну кару

Там хочуть обійтися без референдумів

У Росії після теракту в підмосковному ТРЦ Crocus City Hall заговорили про повернення смертної кари. Подібні розмови і пересічні росіяни, і депутати.

Зокрема лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов запропонував винести це питання на референдум. Про це повідомляють росЗМІ.

Референдум має відбутися у "Єдиний день" голосування 8 вересня поточного року.

Проте речник Держдуми РФ В’ячеслав Володін видав, що можна обійтися і без референдумів. Він вважає, що для цього "достатньо рішення Конституційного суду".

"І в Конституції, і в кримінальному законодавстві ніхто смертну кару не скасовував. Мораторій діє в рамках зобов’язань перед Радою Європи, де Росія більше не перебуває", — сказав Володін.

Як відомо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що терористів, які влаштували стрілянину в Crocus City Hall, потрібно стратити.

"Їх треба вбити? Треба. І це буде. Їх треба спалювати на Червоній площі", — сказав він.

Його позицію підтримав і продюсер Йосип Пригожин.

Крім того, голова фракції правлячої партії "Єдина Росія" у Держдумі РФ Володимир Васильєв заявив про можливість повернення в країні страти.

"Тема смертної кари за тероризм буде глибоко опрацьована, щоб у результаті ухвалити в цьому питанні рішення, яке відповідає очікуванням суспільства", — сказав він.

А ось речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бере участі в обговоренні скасування мораторію на страту.

Раніше "Телеграф" писав, що 22 березня у Підмосков’ї у ТЦ "Crocus City Hall" стався теракт зі стріляниною. Кількість жертв перевищила 150 осіб, дані продовжують уточнюватися. Росіяни, включаючи кремлівського диктатора Володимира Путіна, вже почали активно намагатися підв’язати до цієї теми Україну і пустили інформацію про те, що терористи нібито намагалися втекти через український кордон.

Посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой тим часом натякнув, що терористи намагалися втекти до його країни.