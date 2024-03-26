Обвиняя в теракте в "Крокус Сити Холле" Украину, Россия стреляет себе в ногу: в ISW объяснили, почему

Путин и его окружение считает информационную атаку на Украину важнее безопасности россиян

Вызывающая атака исламских экстремистов из "Исламского государства Ирака и Леванта – Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) на ТРЦ "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, во время которой были убиты многие россияне, является тотальным провалом российской государственной безопасности и правоохранительных органов. В этих условиях попытки российского диктатора Владимира Путина обвинить в теракте Украину могут дорого обойтись России.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 25 марта. Аналитики отмечают, что обвинения в адрес Украины со стороны российских чиновников, пропагандистов и ультранационалистов в действительности прикрывают огромную проблему с внутренней безопасностью в России.

По указанию Кремля, российская пропаганда и официальные лица демонстративно игнорируют угрозу, которую составляют операции ИГИЛ на территории РФ. Информационная атака на Украину для путинцев оказалась гораздо важнее, чем необходимость обезопасить от подобных терактов российское гражданское население.

"Кремль, вероятно, решил, что информационная ценность обвинения Украины в атаке "Крокуса" стоит любых рисков для внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые Россия может испытать из-за неспособности адекватно противостоять радикальной угрозе салафитов и джихада в пределах своих границ", – резюмируют аналитики.

Отметим, что на Западе отвергают путинские истерики относительно якобы причастности Украины к теракту. Например, вице-президент США Камала Харрис отвергла заявления РФ о причастности Украины к стрельбе в "Крокус Сити Холле". Она отметила, что за теракт, скорее всего, ответственны члены террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта – Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К). Позже то же повторили в Госдепартаменте и Белом доме.

Великобритания выдвинула путинскому террористическому режиму строгое предупреждение на фоне теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл". Лондон требует от российского диктатора Владимира Путина ни в коем случае не думать об эскалации войны в Украине под прикрытием этого теракта.

Между тем, пока Путин истерически ищет "украинский след", террористы из ИГИЛ-К анонсировали новые теракты в России. ИГИЛ, по данным журналистов, заявил, что таким образом они отомстят российскому диктатору Владимиру Путину и РФ за пытки членов организации, организовавших теракт в "Крокус Сити Холле".