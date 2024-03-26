Теракт в "Крокусе": глава ФСБ прямо обвинил Украину

ФСБ так пока и не установила заказчика теракта

В России уже без всяких намеков официально обвинили Украину в теракте в "Крокус Сити Холле". Там заявили, что наши спецслужбы якобы замешаны в этом.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление директора ФСБ Александра Бортникова. По его словам, спецслужбы Украины якобы помогали радикалам-исламистам в теракте.

"Предварительно получили информацию об ангажированности Киева к причастности к теракту в Подмосковье… Теракт готовили радикалы-исламисты, способствовали всему и спецслужбы Украины… Нам известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока", — заявил он.

Также в РФ напомнили свою старую сказку об "окне" на границе с Украиной, куда якобы хотели убежать террористы.

"По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали. Готовили окошко. Сейчас эта информация дорабатывается естественно, не хочу быть голословным. Раз они, извините, делали ноги, значит, они намеревались уйти. И я уж открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев", — сказал Бортников пропагандистам.

В связи с этим, Бортников сразу же разразился угрозами в адрес украинских спецслужб. Дескать, СБУ нужно признать "террористической организацией", а главе ГУР Буданову и вовсе достались личные угрозы.

"Глава ГУР МО Украины Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России", — сказал Бортников и добавил "Все впереди (ответ на уточняющий вопрос: почему Буданов еще жив — Ред.)"

Помимо Украины и исламистов Федеральная служба безопасности РФ в теракте обвинила Британию и США.

"Теракт в Крокусе нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России создать панику в обществе", — говорит глава ФСБ.

При всем этом, ФСБ так пока и не установила заказчика теракта, но уже анонсировала "ответ" Украине.

Бортников также прокомментировал информацию о том, что США предупреждали РФ о теракте заранее. По его словам, информация, переданная Вашингтоном о подготовке теракта, носила общий характер, а "спецслужбы России на нее реагировали".

Стоит отметить, что за 26 марта это уже не первый нападок на Украину. До этого с обвинениями в теракте выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Напомним, в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта произошел теракт со стрельбой, в котором в настоящее время погибли 144 человека. В настоящее время по обвинению в теракте задержаны граждане Таджикистана. Российские спецслужбы заявляют, что таджики якобы намеревались бежать в Украину. О причастности ИГИЛ к теракту сначала заявили западные разведки, а после и сами террористы через близкие к ним медиа.

США, Великобритания и Франция прокомментировали попытки России найти украинский след в теракте. Они единодушны во мнении, что об этом не может идти и речи. Кроме того, президент Франции Эмануэль Макрон заявлял, что в его стране также террористы планировали схожие сценарии как в "Крокусе".

На обвинение Украины в участии в теракте жестоким заявлением отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что Путин, кричащий о "террористах", сам уже более 20 лет, как занимается террором.

Ранее "Телеграф" писал, что ИГИЛ грозится отомстить Путину за пытки своих "братьев".