"ИГИЛ использовали втемную, а у Путина две цели": озвучена версия, как Кремль мог провернуть теракт в "Крокусе"

Цели было две

К теракту в "Крокус Сити Холле", вероятно, так или иначе, причастны спецслужбы России. По последним заявлениям и обвинениям Кремля как раз и можно проследить, что было целями этой возможной спецоперации.

Об этом в интервью NV заявил президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар. Он поддает сомнению основную версию, которая сейчас превалирует в инфополе, которая звучит так: якобы теракт был следствием российских действий в Сирии.

"Ибо там в Сирии российские войска с 15-го года ведут боевые действия на фронте прямого противостояния с разными исламистскими группировками, защищая режим Асада. А вот тут с тыла они (исламисты — Ред.) нанесли такой мастерский удар. Соответственно, далее идет эскалационная модель поведения, как уже ответ на те зверства, которые российские спецназовцы применили к захваченным террористам", — говорит Гончар.

По его мнению, так или иначе спецназ РФ был замешан к теракту. Эксперт высказал предположение, что ИГИЛ действительно напал на Россию, но он был использован "втемную". Таким образом оккупанты хотели повторить шаблон 99-года с Каширским шоссе. Но эта попытка закончилась для спецслужб РФ неудачей.

"Это делалось не путём определенных договоренностей с определенными лицами, имею в виду между российскими спецслужбами и представителями ИГИЛ-хорасан, а попытка была сделать это в темную. То есть, вот там помощник проповедника, вот он там где-то в каком-то Telegram-канале общался с участниками группы нападения. Ну можно сказать что он и был инструментом. Но опять же его также использовали каким-то образом", — сказал Гончар и добавляет, что это предположение, а настоящий ответ сейчас будет сложно найти "если мы вспомним сколько лет прошло между событиями 99-го года (подрывы домов на Каширском шоссе — Ред.) и фундаментальной книгой-исследованием покойного Александра Литвиненко которого травили полонием в Лондоне, то это где-то примерно шесть лет исследований прежде чем появился фундаментальный труд, где все было расписано".

Какие цели были у Кремля?

По мнению Гончара, их можно проследить по заявлениям, которые сейчас звучат от различных прокремлевский ресурсов. Тут стоит отметить, что уже после выхода интервью российские спецслужбы как раз выступили с резонансными заявлениями. Они прямо обвинили в теракте Украину и Запад, а также пообещали "ответ". Все подробности об этом, вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

"Кажется здесь цель ставилась такая: две задания одновременно два в одном, что называется

Первая задача — это, собственно говоря, обеспечить украинский след от этой от этого теракта. Ну и мы видели как это делалось и продолжает делаться.

А вторая, не менее важная, стратегическая задача заключалась в том, чтобы добиться восстановления и сотрудничества, и солидарности, и сочувствия между Россией и США на ниве противостояния терроризму, как это было после событий 11 сентября 2001 года. И вот буквально свежие кремлевские месседжи, это ярко подтверждают.

В них как бы сетуют на то что, мол, вот российский президент Путин прилетал в Соединенные Штаты специально, чтобы лично выразить соболезнования. А тут, мол, после событий в Крокусе, все что сделали Соединенные Штаты — это там немного приспустили флаг на здании американского посольства в Москве", подытожил эксперт.

Напомним, в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта произошел теракт со стрельбой, в котором в настоящее время погибли 144 человека. В настоящее время по обвинению в теракте задержаны граждане Таджикистана. Российские спецслужбы заявляют, что таджики якобы намеревались бежать в Украину. О причастности ИГИЛ к теракту сначала заявили западные разведки, а после и сами террористы через близкие к ним медиа.

США, Великобритания и Франция прокомментировали попытки России найти украинский след в теракте. Они единодушны во мнении, что об этом не может идти и речи. Кроме того, президент Франции Эмануэль Макрон заявлял, что в его стране также террористы планировали схожие сценарии как в "Крокусе".

На обвинение Украины в участии в теракте жестоким заявлением отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что Путин, кричащий о "террористах", сам уже более 20 лет, как занимается террором.