"Мы с Путиным не спали": Лукашенко нашел "кураторов" помогающих организовать теракт в "Крокусе"

Белорусский диктатор продолжает подыгрывать Кремлю

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта сказал, что у него есть данные о предполагаемых кураторах, которые помогали совершить теракт в "Крокус Сити Холл". Он пообещал передать эту информацию российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщают белорусские и российские Интернет-издания. Лукашенко также сказал, что ввел усиленный режим безопасности на границе с РФ после теракта.

Последствия терактов для Путина

"Их кураторы [террористов] — у нас есть подозрения [по поводу] некоторых, я Путину позвоню, скажу свои подозрения. Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", — сказал Лукашенко.

Нашел он и объяснение молчанию Путина в первые сутки после теракта. Якобы оба они не спали и были на связи.

"Мы сутки не спали вместе с Путиным. Когда надо было сказать, он вышел и сказал", — сказал Лукашенко.

Напомним, что в подмосковном "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта произошел теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в зал и открыла огонь по присутствующим. После этого зал подожгли, начался большой пожар.

Позднее задержали подозреваемых в стрельбе, их арестовал московский суд. Ответственность за теракт на себя взяла организация ИГИЛ-К.

В России пытаются найти "украинский след". Несмотря на заверения украинских властей, Госдепа США и Белого дома о непричастности официального Киева к теракту, в ФСБ России обвинили Украину. Спецслужбы РФ не смогли найти заказчика.

Ранее "Телеграф" писал, как пропутинский исполнитель Shaman "кинул" семьи погибших в "Крокусе". Сначала он обещал оплатить их похороны, но потом передумал. В Сети появилась переписка с певцом.