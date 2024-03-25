ИГИЛ угрожает отомстить Путину за пытки своих "братьев" - иранские СМИ

В сети даже появился плакат с угрозами

Террористы из организации "Исламское государство Ирака и Леванта – Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) якобы анонсировали новые теракты в России. ИГИЛ, по данным журналистов, обозначает, что таким образом они отомстят российскому диктатору Владимиру Путину и РФ за пытки членов организации, которые организовали теракт в "Крокус Сити Холле".

Об этом пишет ряд иранских СМИ. Так же сетью распространяется якобы плакат с угрозами от лица исламистов.

На этом же плакате написано, что в знак протеста Россию ждет очередной теракт. Террористы ИГИЛА якобы указывают на то, что новый теракт может быть в мощнее и кровавее.

"Всем диким россиянам, включая Путина.

Остерегайтесь! Не думайте, что у нас нет возможности отомстить вам за наших пленных братьев. В пятничной атаке мы доказали вам, что, если Бог даст, моджахеды Исламского государства могут наказать вас за любые ваши ужасы, без этой мести от исламской уммы останется много крови. Пытки пленных моджахедов от вашего имени и публикация их видео усиливают жажду вашей крови у тысячи братьев пленных. На этот раз давайте нанесем вам такой удар по голове, чтобы будущие поколения, если Бог даст, запомнили вас, а эти прошлые боли и раны были забыты.

Да! Очень тяжелые, смертельные, кровавые, колющие, жгучие и разрушительные удары. Ждите!" — говорится в плакате, который иранСМИ называют прямой угрозой Росси от ИГИЛ.

Напомним, что после теракта в подмосковном ТРЦ Crocus City Hall российские спецслужбы начали активно мстить тем, кого они обвинили в расстреле гражданских. Так в субботу в сети появилось видео, как одному из задержанных отрезают ухо и заставляют его съесть, а уже в воскресенье в сети распространили фото с еще одним из предполагаемых террористов.