"На разработку уйдут десятки лет": Путин поручил "Газпрому" создать компьютерную игру

В РФ срочно создают футбольный симулятор

Президент РФ Владимир Путин во время открытия "Игр Будущего" в Казани пообещал бывшему футболисту сборной РФ Андрею Аршавину сделать российский футбольный симулятор, аналог игровой серии FIFA и FC 2024. Оказывается, "Газпром" уже якобы работает над этим.

Об этом сообщил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный, передает ТАСС.

"На самом деле, я знаю, что он (футбольный симулятор) уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу.

Потому что "Газпром" уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру", – заявил Нагорный.

Напомним, Путин в Казани сидел рядом с новой "фавориткой" — юной фигуристкой Камилой Валиевой. В Кремле подтвердили, что президент РФ "поддерживает спортсменку". Недавно Валиеву отстранили от спорта на 4 года за допинг. Кроме того, из-за єтой ситуации РФ потеряла золотую олимпийскую медаль Пекина-2022 в командном фигурном катании.