Не виходив 10 років із дому: у Москві через вікно витягли 300-кг чоловіка, щоб відвезти до лікарні (відео)

Чоловіку різко стало погано і він викликав швидку допомогу, але госпіталізувати його виявилося не так і просто

У Москві медики приїхали на виклик у квартиру до чоловіка, якому стало зле і зіткнулися з несподіванкою — він не проходить у двері, а тому занурювати хворого в машину довелося через вікно та за допомогою рятувальників. Причиною тому вага чоловіка – 300 кг.

Про це пише Telegram-канал Baza. Водночас було опубліковано відповідні відео із квартири.

Так, у багатоквартирному будинку на вулиці Малій Калитниківській рятувальникам довелося спиляти решітки на вікнах на першому поверсі, щоб перемістити пацієнта до машини швидкої допомоги.

Перед цим медики поставили діагноз — серцеву недостатність і ухвалили рішення про госпіталізацію, а тому довелося звернутися до рятувальників, щоби вивести пацієнта з квартири.

Як повідомляє Telegram-канал Москва. Live, чоловікові 54 роки і протягом десяти років він не залишав свій будинок. Вісім рятувальників змогли витягнути його з дому і зараз чекають на додаткові сили на допомогу.

"У дверний проріз він не містився — довелося спилювати решітки та знімати віконну раму. Операція зайняла майже 4 години. Вибратися допомогли два екіпажі МНС і швидка підвищеної місткості", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Москві одного дня обвалилися стелі відразу у двох школах. Внаслідок пригоди є постраждалий.