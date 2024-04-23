В России священник УГКЦ задержан за "националистические" иконы, фото

Ему грозит до трёх лет колонии

В российском Омске силовики задержали настоятеля грекокатолического прихода Игоря Максимова. На днях против него возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма.

Подробности сообщил Телеграм-канал SHOT. Задержанному священнику грозит до трёх лет колонии.

Отмечается, что в ходе обысков у адептов УГКЦ были найдены молитвословы на украинском, книги по истории УПА и другая запрещённая в РФ литература.

По данным SHOT, в поле зрения российских оперативников Игорь Максимов попал ещё год назад. Он якобы повесил в своём храме иконы с изображениям Степана Бандеры, Богдана Шухевича и других украинских националистов. Посетители возмутились такому решению и пожаловались в полицию. На что Максимов заявил, что сделал это по повелению главы Украинской грекокатолической церкви Святослава Шевчука. Тогда священник отделался профилактической беседой, а странные иконы изъяли.

Отметим, практика изображения на иконах реальных исторических лиц, выдающихся деятелей, меценатов (не в качестве святых, а в качестве представителей сообщества верующих) в православии и греко-католической церкви вполне традиционна и насчитывает уже не одну сотню лет.

Ранее "Телеграф" писал, что известный священник попал в скандал, пошутив об ударе по харьковской телебашне.