Немец выступает против проведения международных турниров в стране-агрессоре

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что припечатал бы к борту главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. В РФ неоднократно подчеркивали, что сделали немца президентом МОК, а он сейчас принимает решения не в интересах Кремля.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит sport-express.ru. Вячеслав оскорбил чиновников МОК, процитировав главу МИД РФ Сергея Лаврова.

– Елена Вяльбе сказала, что никогда не пожмет руку Томасу Баху. Как бы вы повели себя при встрече с ним?

– Я бы его припечатал к борту, как это принято у хоккеистов (смеется). Вопрос философский.

Олимпиада придумана, чтобы останавливать войны, а также решать вопросы во время затяжных конфликтов. Олимпийская хартия говорит о том, что политики на Играх быть не должно. Человек, который прошел отбор, должен становиться частью этого праздника.

Это традиции, которые заложены отнюдь не Бахом и не его д*билами. Кстати, я полностью поддерживаю термин Лаврова, который этим словом определил некомпетентность мировой дипломатии, — заявил Фетисов.

Напомним, Бах разозлил власти РФ тем, что выступает против проведения в России "Игр дружбы". Примечательно, что россияне даже обратились к ООН из-за этого.