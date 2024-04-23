Авто за 120 тисяч євро, брендові речі та відпочинок у Франції: що відомо про заступника Шойгу, якого затримали за хабар

Чиновник та його сім’я вели розкішне життя довгі роки

У Росії затримано заступника Міністра оборони Тимура Іванова. Його підозрюють у отриманні хабара, але сума його не розголошується.

Про це повідомив Слідчий комітет РФ. За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, російському диктатору Володимиру Путіну і голові Міноборони Сергію Шойгу вже повідомлено про це.

Заступника глави Міноборони Росії підозрюють за ч. 6 ст. 290 КК РФ (отримання хабаря в особливо великому розмірі). Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, подробиці на цей час невідомі. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Тимуру Іванову 48 років, обіймає посаду заступника міністра оборони РФ він із 23 травня 2016 року. Курував будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів Міноборони та військову іпотеку. Також відповідав за питання управління майном та розквартуванням військ, житлове та медичне забезпечення ЗС Росії. За деякими даними з відкритих джерел, Іванова знято з посади 23 квітня 2024 року у зв’язку із затриманням, але офіційної інформації немає.

Військового звання Іванова не має, зате йому надано звання дійсного державного радника Російської Федерації 1-го класу. Це вищий класний чин федеральної державної цивільної служби Росії.

Тимур Іванов захоплювався формою та кашкетом фюрера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Він назвав ці речі, що зберігаються у музейному комплексі "Дорога пам’яті", унікальними реліквіями.

У грудні 2022 року команда Олексія Навального випустила розслідування про розкішне життя Тимура Іванова та його дружини Світлани Іванової (Захарової, Маніович), громадянки Ізраїлю. До рук журналістів потрапив поштовий архів Світланм з рахунками за нерухомість, оренду яхт, купівлю дорогого одягу та аксесуарів. Подружжя з 2010 року їздило щоліта відпочивати на Лазурний берег Франції: на оренду вілл у Сен-Тропе витратили щонайменше 850 тисяч євро, а ще 250 тисяч євро — на яхти. Взагалі ця сім'я вважалася в колах російської "еліти" найбагатшою. З 2016 по 2019 роки удвох вони заробили близько 250 млн рублів, а з 2020 прибутки засекретили.

У 2011 році купили Rolls-Royce за 120 тисяч євро та відреставрували його за 75 тисяч євро. Крім того, на двох в Іванова та його дружини було одразу 11 транспортних засобів, у тому числі автомобілі Mercedes-Benz та Bentley. Дочка має квартиру в Мексиці. У гардеробі дружини заступника міністра були речі від Dolce & Gabbana вартістю 52-94 тисяч євро, Prada за 8 тисяч євро, кільце за 104 тисяч доларів, а також дорогі предмети інтер’єру.

Мешкала сім'я Іванових в історичному будинку, про який писала Ахмадуліна (Прибутковий будинок І.С. Кальмеєра на Кухарській). Площа квартири 317 "квадратів". Влітку 2022 року пара офіційно оформила розлучення. За деякими даними, нинішньою співмешканкою Іванова є колишня ведуча "Вестей", а зараз радниця директора Третьяковської галереї Марія Китаєва.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Харкові затримали вчених, які працювали на Росію. За гроші вони допомагали окупантам на Запорізькій АЕС.