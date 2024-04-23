"Солнце встает благодаря Путину": российский чиновник поразил холуйством

Бывший спортсмен теперь работает на российскую пропаганду

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, который накануне назвал украинских спортсменов "доносчиками", заявил, что все достижения российских спортсменов являются победами президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее заявление Мамиашвили приводит Р-Спорт. В сети лишь посмеялись над словами чиновника.

"Борцовское мировое сообщество монолитно и едино в том, что бесчеловечно принимать те решения, которые попирают все общечеловеческие ценности и основы Олимпийской хартии.

Сегодня все трактуется так, что любая победа – неважно, на какой площадке – это победа Путина. Мы это слышали. И, конечно, это победа нашего президента, а как иначе?" – сказал Мамиашвили.

В сети высмеяли заявление Мамиашвили. Пользователи шутят, что благодаря Путину встает солнце, а к неудачам россиян глава Кремля отношения не имеет, ведь все неудачи — это "происки англосаксов, печенегов и ящеров". Также юзеры отметили, что своими словами глава ФСБР фактически закрыл вопрос о "нейтральности" российских борцов, которые хотели поехать на Олимпиаду-2024.

Напомним, мэр Парижа Анн Идальго, заявила, что не хочет видеть россиян на Олимпийских играх. После этого Мамиашвили сравнил российских спортсменов с солдатами вермахта.