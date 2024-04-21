Угрозы и оскорбления: в России началась настоящая истерика из-за принятия помощи Украине от США

Российские пропагандисты и чиновники буквально соревнуются, кто наговорит больше угроз и оскорблений в адрес США

После известия о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине и другим союзникам Соединенных Штатов, а также разрешила конфисковать российские активы, в России началась настоящая истерика. В частности, со стороны российских официальных лиц, а также пропагандистов было озвучено немалое количество угроз и оскорблений в адрес США и американских политиков.

К примеру, известный алкоголик и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев уже накатал очередной пост в Telegram, где пожелал США погрузиться в гражданскую войну, которая приведет к распаду Штатов. Кроме того, предоставление помощи Украине, Израилю и Тайваню он назвал "голосованием радостных штатовских уродов" за "продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны".

Недалеко от него ушел пропагандист, экс-депутат Верховной Рады Украины, предатель и приспешник российских террористов Олег Царев. Воспаленное воображение Царева связало принятие законопроекта о помощи Украине с "днем рождения Гитлера", а Россию он почему-то назвал "преемницей СССР".

Чуть более обтекаемым в формулировках был пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, Дмитрий Песков. "Рот Путина" заявил в комментарии российским пропагандистам, что помощь Украине от США якобы "сделает больше погибших украинцев" (о том, насколько будет сделано больше мертвых россиян, Песков решил промолчать), а также начал угрожать, что США якобы придется отвечать за конфискацию русских активов.

"Решение о предоставлении помощи Украине ожидаемо и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима", – заявил он.

Также отметилась официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, заявившая о том, что помощь США американским союзникам "усилит мировые кризисные явления". При этом Захарова, которая, как известно, испытывает проблемы с алкоголем, назвала помощь Украине "прямым спонсированием террористической деятельности", Тайваню — "вмешательством во внутренние дела Китая" а Израилю — "прямым путем к эскалации беспрецедентного обострения".

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и, наконец, попасть на подпись президенту Джо Байдену.

В Пентагоне в это время сообщили, что военная помощь Украине начнет поступать в течение недели после окончательного принятия документа.