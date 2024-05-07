Действительно болен? Кадырову на инаугурации Путина понадобилась помощь (видео)

Он не смог самостоятельно справиться с пиджаком

Глава Чечни Рамзан Кадыров, о нездоровье которого ходят упорные слухи, присутствовал на инаугурации Владимира Путина 7 мая. На камеру попал момент, как он довольно грузно поднимался по ступенькам, а пиджак снять ему помогали аж двое людей.

Соответствующие кадры публикуют росСМИ. На видео — Кадыров прибыл в Кремль и поднимается по лестнице не спеша, как делают это пожилые или нездоровые люди. Он начал снимать пиджак, но не смог сам справится с рукавами. К нему с двух сторон тут же кинулись сопровождающие, которые помогли Кадырову наконец вытащить руки из рукавов.

Стоит отметить, что разговоры о нездоровье Кадырова ведутся уже довольно давно. Так, в апреле СМИ написали о его диагнозе: якобы у главы Чечни — некроз поджелудочной железы. Диагноз врачей "не оставляет надежды на его выздоровление". Диагноз, по данным СМИ впервые поставили ещё в январе 2019 года. Тогда он не скрывал, что вынужден уйти в отпуск в связи со "временной нетрудоспособностью". Ч тех пор, здоровье Кадырова стремительно ухудшалось, болезнь усугубилась перенесенным в 2020 году ковидом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. С соответствующей просьбой к нему якобы обратился ректор вуза Байбетар Вайханов.