"Диагноз не оставляет надежды": СМИ рассказали, чем болен Кадыров

Диагноз поставили уже несколько лет назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров, слухи о здоровье которого активно распространяются в сети, болен некрозом поджелудочной железы. Диагноз врачей "не оставляет надежды на его выздоровление".

Об этом пишет "Новая газета Европа". По данным журналистов впервые этот диагноз Кадырову поставили ещё в январе 2019 года. Тогда он не скрывал, что вынужден уйти в отпуск в связи со "временной нетрудоспособностью".

Издание отмечает, что с того момента здоровье Кадырова стремительно ухудшалось. По данным журналистов, именно с 2019-го минимум дважды в год Кадыров начал проходить регулярные, в том числе и хирургические, процедуры в ЦКБ Управделами президента РФ.

"Тогда же, в 2019 году, мало кто придал значение тому факту, как сильно он похудел. Вряд ли это было последствие выверенной диеты — проблем с лишним весом у Кадырова, активного сторонника спорта, не было. Но именно резкая потеря в весе — первый симптом активно развивающегося панкреонекроза, этого крайне серьезного, мучительно протекающего и плохо поддающегося излечению заболевания с высокой степенью летальности", — говорится в материале.

Летом 2020-го глава Чечни переболел ковидом и получил в нагрузку к основному заболеванию, развитие которого пытались купировать врачи ЦКБ, серьезные проблемы с эндокринной системой. Весной 2022-го состояние здоровья Кадырова стало стремительно ухудшаться. В СМИ появилась информация, что Кадыров находится в коме.

Отмечается, что в сентябре прошлого года врачам ЦКБ Управделами президента РФ удалось стабилизировать состояние главы Чечни и более-менее вернуть ему дееспособность. Однако, по сведениям источника издания в ЦКБ Управделами РФ, в ходе проведения общего обследования ВИП-пациента были получены данные МРТ мозга, результаты которой привели близких Кадырова в подавленное состояние. Журналисты процитировали слова еще одного свое источника, близкого к Адаму Делимханову.

"Прежнего лидера уже не будет, [новая] болезнь будет серьезно [на него] влиять. Даже в том случае, если он сейчас и оправится, он будет уже ни живым, ни мертвым", — так он интерпретировал реакцию родных Кадырова на неумолимый диагноз врачей.

По данным издания, на смену ему готовят главу чеченского спецназа Апти Алаудинова. Военного недавно назначили на должность замглавы Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Телеграфу" сообщил, что состояние здоровья Кадырова действительно очень тяжелое. Ранее в ГУР подтверждали, что недавно главе Чечни сделали ряд неудачных медицинских оперативных вмешательств, а последняя операция была безуспешной.