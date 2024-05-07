"Идет путем Кабаевой": новую фаворитку Путина заметили в Кремле (видео)

Спортсменка засветилась на инаугурации президента РФ

Во вторник, 7 мая, в Кремле состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. На мероприятии присутствовали верные режиму спортсмены, а также фаворитка диктатора фигуристка Камила Валиева.

Об этом сообщает Sports.ru. Церемонию посетили глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, фигуристки Камила Валиева, Елена Костылева, Валерия Литвинчева, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, олимпийская чемпионка Светлана Журова, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и бывшие Z-гимнастки, сестры Аверины.

Операторы засняли Валиеву крупным планом в прямой трансляции.

В сети раскритиковали появление спортсменов и Валиевой в частности на данном мероприятии. Пользователи считают, что Камила хочет пойти по стопам Алины Кабаевой.

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине, где стало известно о допинге Валиевой, Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю спортсменку с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

В 2024 году Валиева была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Невероятно, но после этого допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Камила в ответ поддержала Путина на президентских выборах, после чего у нее появилось собственное шоу на главном канале России.