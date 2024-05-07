Инаугурацию Путина решили "поддержать" 6 стран ЕС, одна передумала (список)

Одна из стран очень удивляет своим нахождением в списке

На инаугурации российского диктатора Владимира Путина 7 мая принимают участие шесть стран-членов Европейского союза. Изначально их должно было быть семь.

Седьмой могла стать Бельгия, но в последний момент она отказалась участвовать в этом мероприятии. Об этом пишет Радио Свобода.

Стоит отметить, что в списке есть также и Франция, которая неоднократно оказывала военную помощь Украине. Президент этой страны Эмманюэль Макрон даже заговорил о введении войск на территорию Украины. Тем не менее в путинском фарсе 7 мая будет принимать участие посол Франции в России.

"Участие нашего посла не означает, что мы считаем избрание Путина легитимным или что мы "признаем" его, это означает лишь то, что у нас есть посольство в Москве", — заявил источник "Суспільного" во французской дипломатии.

Список стран, которые согласились принять участие в инаугурации:

Франция;

Венгрия;

Словакия;

Греция;

Мальта;

Кипр.

Стоит отметить, что ряд западных стран проигнорирует инаугурацию Путина. Великобритания, Канада, Чехия, Литва, Латвия и Эстония не будут отправлять своих представителей в страну-агрессор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте в России и на временно оккупированной территории Украины провели псевдовыборы президент РФ. 18 марта стало известно, что по результатам "голосования" победил Путин, что не стало для кого-то новостью.