В армии не служил, но служит в другом месте: 7 фактов о новом министре обороны РФ

"Телеграф" узнал что известно о российском политике

На днях российский диктатор Владимир Путин нашел замену бывшему министру обороны РФ Сергею Шойгу. На его должность он назначит 65-летнего первого вице-премьера Андрея Белоусова. "Телеграф" решил узнать, что о нем известно.

1. Специализируется на финансах

Новый глава Минобороны России еще с 1999 года входил в состав коллегии Министерства экономики РФ. А также консультировал четырех премьеров: Евгения Примакова, Сергея Степашина, Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова. У Касьянова и Фрадкова он был внештатным советником.

К 2013 году Белоусов успел побыть на ряде высоких экономических должностей. Занимался краткосрочным прогнозированием, макроэкономическим анализом и экономическим развитием. Путин назначил его директором департамента экономики и финансов правительства, а позже и министром экономического развития.

2. Был личным помощником Путина

Со временем Андрей Билоусов вошел в круг доверия Путина. Так что хозяин Кремля назначил его своим помощником. Белоусов крепко держался на этом посту до конца 2019-го.

Андрей Белоусов в составе советников Путина

Но потом что-то пошло не так, и 21 января 2020 года Путин его перевел на должность первого вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.

3. Находится под санкциями

Белоусов с 2022 года находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США и ряда других государств.

Также он находится под персональными санкциями Украины.

4. Не имеет военного опыта, но управляет дронами

Отсутствие военного опыта у Белоусова (он даже не служил в армии) не помешало Путину предложить его кандидату на должность главы Минобороны. Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил это решение необходимостью открыть министерство для инноваций и новых идей. По его мнению, экономика силового блока должна быть вписана в экономику РФ, чтобы соответствовать динамическим изменениям.

Вероятно, на Белоусова подают большие надежды

Известно, что в должности первого вице-премьера Андрей Белоусов возглавлял правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем. Простыми словами, контролировал производство "шахедов" в России. Об этом говорится в совместном расследовании "Кибер сопротивления" и "Inform Napalm".

Эксперты американского Института изучения войны (ISW. — Ред .) высказали мнение, что продолжительная работа Белоусова министром экономики и его вовлеченность в инновационные проекты в сфере ОПК и беспилотников хорошо подготовили его к возглавлению Министерства обороны РФ.

5. Ставка на доверенное лицо

Аналитики ISW утверждают, что Путин прибег к новым кадровым перестановкам в рамках подготовки к затяжной войне против Украины. Кроме того, эксперты не исключают, что эти шаги могут подготовиться к потенциальной будущей конфронтации с НАТО.

Андрей Белоусов вместе с российским диктатором

В то же время известно, что Андрей Билоусов имеет дружеские отношения с Путиным. А это тоже могло стать одним из факторов такого назначения.

6. Дважды женат и отец

Известно, что Андрей Билоусов вторично женат. От первого брака есть сын Павла, которому сейчас 30 лет. Белоусов-младший, как и отец, окончил лицей "Друга школа", а затем учился в МГТУ имени Баумана.

7. Приверженец православных традиций

Большую часть жизни Андрей Белоусов уделил религии. Если верить русским СМИ, то он иногда служит алтарником в одном из православных храмов Владимирской области.