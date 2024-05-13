Директор Института мировой политики специально для "Телеграфа" объяснил кадровые перестановки Путина

Факт смены министра обороны РФ не вызывает у меня радости. Дело в том, что пришедший на смену Сергею Шойгу первый замглавы правительства РФ Андрей Белоусов известен как человек, который умеет выстраивать плановую экономику.

И для развития российского Минобороны (оно же – "министерство убийство") это, к сожалению для нас, довольно хорошая черта. Белоусов – профессиональный экономист, который очевидно пользуется доверием Путина.

При этом обращает на себя внимание еще ряд перестановок. К примеру, то, что Шойгу стал секретарем совбеза РФ, скорее всего, свидетельствует, что он остается в близком кругу Путина.

Вместе с тем, свой пост сохранил глава МИД Сергей Лавров, который олицетворяет максимально циничную и наглую российскую дипломатию путинского правления.

Интересно, куда отправится теперь уже бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев, сын которого – Дмитрий, стал вице-премьером (это элемент усиления его аппаратного влияния). В российских кругах обсуждается, что Николаю Патрушеву якобы предлагают пост пожизненного сенатора. Но я бы не исключал, что он станет руководителем президентской администрации.

Путину нужны преданные и, я бы сказал, идеологически близкие люди. При этом важно понимать, что именно Патрушев вскормил Путина, а не наоборот.