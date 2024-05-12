Росія матиме нового міністра оборони: кого Путін запропонував замість Шойгу

У Росії змінюють міністра оборони

У Росії змінять міністра оборони, а замість Сергія Шойгу російський диктатор Володимир Путін запропонував призначити Андрія Бєлоусова. Сам же Шойгу стане секретарем Радбезу замість Миколи Патрушева.

Інформація про це розміщена в офіційному телеграмі-каналі Ради Федерації, верхньої палати парламенту Росії. Зазначається, що Путін після "переобрання" запропонував своїх кандидатів на посади низки керівників міністерств та деяких відомств.

У списку вказано, що на посаду міністра оборони запропоновано кандидатуру Андрія Бєлоусова.

"Сенатори проведуть консультації щодо запропонованих президентом кандидатур на засіданнях комітетів 13 травня та на засіданні Ради Федерації 14 травня", — йдеться у повідомленні.

Андрій Бєлоусов

Варто зазначити, що Бєлоусов займає топпосади в Росії вже майже 20 років. З 2006 до 2008 року він був заступником, а з 2012 по 2013 міністром економічного розвитку.

З 2013 по 2020 роки він обіймав посаду помічника Путіна з економічних питань, а потім менш як місяць побув на посаді голови уряду РФ і, зрештою, став його заступником. В цьому кріслі він перебував до 7 травня 2024 року.

Як і всі інші російські ключові державні діячі, Бєлоусов перебуває у списку санкцій США, ЄС та інших країн, запроваджених через вторгнення в Україну 2022 року.

На ротації в уряді вже відреагував речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Призначення Бєлоусова на посаду голови Міноборони не змінить системи координат у військовій складовій відомства за неї відповідає голова Генштабу і він продовжить свою діяльність", — сказав він.

Що стосується Шойгу, то він, за словами Пєскова, продовжить роботу у сфері, яку добре знає і займеться куруванням роботи Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС).

Як повідомлялося раніше, 7 травня Путін під час інавгурації у Кремлі офіційно вступив на посаду "президента" Росії. Україна вже повідомила, що не визнаватиме легітимності російських "виборів" і має намір закликати лідерів інших країн і міжнародні організації також цього не робитимуть.