В армії не служив, але служить в іншому місці: 7 фактів про нового міністра оборони РФ

"Телеграф" дізнався що відомо про російського політика

Днями російський диктатор Володимир Путін знайшов заміну колишньому міністру оборони РФ Сергію Шойгу. На його посаду він призначить 65-річного першого віцепрем'єра Андрія Білоусова. "Телеграф" вирішив дізнатися, що про нього відомо.

1. Спеціалізується на фінансах

Новий очільник Міноборони Росії ще з 1999 року входив складу колегії Міністерства економіки РФ. А також консультував чотирьох прем'єрів: Євгена Примакова, Сергія Степашина, Михайла Касьянова та Михайла Фрадкова. У Касьянова і Фрадкова він був позаштатним радником.

До 2013 року Білоусов встиг побути на низці високих економічних посад. Займався короткостроковим прогнозуванням, макроекономічним аналізом і загалом економічним розвитком. Тож Путін призначив його директором департаменту економіки і фінансів уряду, а пізніше й міністром економічного розвитку.

2. Був особистим помічником Путіна

З часом Андрій Білоусов увійшов у коло довіри Путіна. Тож хазяїн Кремля призначив його своїм помічником. Білоусов міцно тримався на цій посаді до кінця 2019-го.

Андрій Білоусов у складі радників Путіна

Але потім щось пішло не так і 21 січня 2020 року Путін його перевів на посаду першого віцепрем’єра в уряді Михайла Мішустіна.

3. Перебуває під санкціями

Білоусов із 2022 року перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав.

Також він перебуває під персональними санкціями з боку України.

4. Не має військового досвіду, але керує дронами

Відсутність військового досвіду у Білоусова (він навіть не служив в армії) не завадило Путіну запропонувати його кандидату на посаду голови Міноборони. Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив це рішення необхідністю відкрити міністерство для інновацій і нових ідей. На його думку, економіка силового блоку повинна бути вписана в економіку РФ, щоб відповідати динамічним змінам.

Ймовірно на Білоусова покладають великі надії

Відомо, що на посаді першого віцепрем'єра Андрій Білоусов очолював урядову комісію з розвитку безпілотних авіаційних систем. Простими словами, контролював виробництво "шахедів" в Росії. Про це згадано у спільному розслідуванні "Кібер спротиву" та "Inform Napalm".

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW. — Ред.) висловили думку, що тривала робота Білоусова міністром економіки та його залученість у інноваційні проєкти у сфері ОПК і безпілотників добре підготували його до очолення Міністерства оборони РФ.

5. Ставка на довірену особу

Аналітики ISW стверджують, що Путін вдався до нових кадрових перестановок у рамках підготовки до затяжної війни проти України. Крім того, експерти не виключають, що ці кроки можуть бути підготовкою до потенційної майбутньої конфронтації з НАТО.

Андрій Білоусов разом з російським диктатором

Водночас відомо, що Андрій Білоусов має дружні стосунки з Путіним. А це також могло стати одним з чинників такого призначення.

6. Двічі одружений і батько

Відомо, що Андрій Білоусов вдруге одружений. Від першого шлюбу має сина Павла, якому зараз 30 років. Білоусов-молодший, як і батько, закінчив ліцей "Друга школа", а потім навчався у МДТУ імені Баумана.

7. Прихильник православних традицій

Велику частину життя Андрій Білоусов приділив релігії. Якщо вірити російським ЗМІ, то він іноді служить вівтарником в одному з православних храмів Володимирської області.