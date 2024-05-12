Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Неврозов объяснил, что будет после ротации министра обороны в РФ

Шойгу рухнул. Опереточность "наступления на Харьков" оказалась очевидной даже для путина. Безумные потери и тщетность попытки прорыва скрыть не удалось.

Идиотизм генералов, даже лишенных коньяка и гаремов остался на прежнем уровне. Как выяснилось опытным путём — дело было не в коньяке.

Вместо шойгу министром обороны назначен некто белоусов.

Ничем, кроме садизма и истеричности это существо не известно. Но именно эти качества внушают наивному путину некоторые надежды на глобальные фронтовые перемены.

Разумеется, на первых порах будет много хвастовства, речей и показухи.

Новый министр будет бешено выпендриваться, изображая "иной подход" и иное "качество" человека.

Но очень скоро говни#ще русской армии засосет и растворит белоусова. Его нос приплюснется, ноздри зарастут, а взгляд станет таким же тупым, как у кожугетыча.

Источник: пост Невзорова в Telegram