Шойгу рухнул. Опереточность "наступления на Харьков" оказалась очевидной даже для Путина - Александр Невзоров
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Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Неврозов объяснил, что будет после ротации министра обороны в РФ
Шойгу рухнул. Опереточность "наступления на Харьков" оказалась очевидной даже для путина. Безумные потери и тщетность попытки прорыва скрыть не удалось.
Идиотизм генералов, даже лишенных коньяка и гаремов остался на прежнем уровне. Как выяснилось опытным путём — дело было не в коньяке.
Вместо шойгу министром обороны назначен некто белоусов.
Ничем, кроме садизма и истеричности это существо не известно. Но именно эти качества внушают наивному путину некоторые надежды на глобальные фронтовые перемены.
Разумеется, на первых порах будет много хвастовства, речей и показухи.
Новый министр будет бешено выпендриваться, изображая "иной подход" и иное "качество" человека.
Но очень скоро говни#ще русской армии засосет и растворит белоусова. Его нос приплюснется, ноздри зарастут, а взгляд станет таким же тупым, как у кожугетыча.
Источник: пост Невзорова в Telegram
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