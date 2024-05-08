"Спалился" сразу на границе: в Польше задержали российского дезертира, детали

У дезертира обнаружили российские военные документы

В гражданском и без оружия, но сразу с фронта. В Польше пограничники задержали дезертира российской оккупационной армии, который хотел попасть в страну через организованный ранее Александром Лукашенко канал миграции.

Об этом сообщает польское издание RMF24. Отмечается, что задержанному 41 год и у него были при себе российские военные документы, в том числе и контракт с армией.

"Дезертира из армии Владимира Путина задержали подлясские пограничники сразу после пересечения белорусской границы. Делом уже занялось Агентство внутренней безопасности. Все указывает на то, что он пытался нелегально попасть в нашу страну через Беларусь, прямо с украинского фронта", — пишет издание.

По информации журналистов издания, у дезертира обнаружили российские военные документы, в частности, контракт с армией об участии в войне против Украины.

Чтобы попасть на Запад, россиянин пытался воспользоваться каналом миграции, организованным режимом Александра Лукашенко, которым пользуются иностранцы, преимущественно с Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, отмечает издание.

Мигранты на границе с Польшей, 2021 год

В то же время, отмечается, что подлясская пограничная служба от комментариев отказалась, однако информацию о задержании российского дезертира в ведомстве подтвердили.

Сейчас, отмечают журналисты, Агентство внутренней безопасности должно выяснить, какими именно были намерения российского дезертира: планировал ли он осесть в Польше, или пытался попасть дальше, в другую страну ЕС; должен ли он выполнить какую-либо задачу после выезда из Беларуси, например, это касается шпионажа и диверсий.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что в Польше осудили 14 иностранных граждан, входивших в агентурную сеть российских террористов – они получили от одного года до 6 лет тюрьмы.