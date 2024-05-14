После отставки Шойгу в России задержан один из топов Минобороны: подробности

Силовики арестовали чиновника в 5 утра

Российский начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан как подозреваемый по уголовному делу. На его рабочем месте и в его доме были проведены обыски.

Об этом пишут росСМИ. В чем именно Кузнецов обвиняется неизвестно, однако он более десяти лет возглавлял восьмое управление Генштаба, в подчинении которого находится и Служба защиты гостайны.

"Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов задержан", — говорят правоохранительные органы.

Отмечается, что генерал-лейтенант был задержан утром 13 мая в 5:00. Силовики в балаклавах с ломами сломали ворота и окна его дома, действовали жестко.

Известно, что во время штурма в доме находился Кузнецов и его жена — бывшая сотрудница комитета по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, академии Ракетных войск стратегического назначения и других структур Министерства обороны.

В сети пишут, что Кузнецова "вытащили из кровати" и отвезли на допрос. После задержания одному из его родственников потребовалась медицинская помощь. Жена остается в Следственном комитете.

Также росСМИ предполагают, что такое задержание связано с заменой Сергея Шойгу на Андрея Белоусова.

"Начались вероятные чистки в Минобороны: в частности, в отношении людей, которые так или иначе запятнаны в неприятных эпизодах", — пишут медиа.

В чем именно обвиняется Кузнецов пока неизвестно. Однако отмечается, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ, а он заключен под стражу. Уже известно, что 13 мая в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы на заключение Кузнецова под стражу. Заседание может пройти 14 мая.

Это уже второе уголовное дело против высокопоставленного сотрудника Минобороны за последнее время. В конце апреля по делу о взятке был арестован Тимур Иванов, занимавший должность замминистра обороны.

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