"Как во время "Крокуса": в Московской области тревога из-за нападения на полицию, есть погибшие

В настоящий момент уже известно о как минимум двух погибших

В Московской области, как и в день атаки на "Крокус", объявили сигнал "Сирена". Неизвестные совершили вооруженное нападение на правоохранителей.

Об этом сообщают росСМИ. По их данным, инцидент произошел в Ногинском районе, который находится в Подмосковье.

Там неизвестные напали на полицейских и скрылись с места на мотоцикле. По предварительным данным, два сотрудника погибли и еще один был ранен.

Местные правоохранители объявили о сигнале "Сирена" и преступили к поиску. Как отмчечает российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, последний раз команда "Сирена" была объявлена в Московской области 22 марта — в день атаки на "Крокус Сити".

Напомним, 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям. Спустя некоторое время после этого концертный зал загорелся. Некоторые из очевидцев также сообщали о взрыве.

Вскоре ФСБ РФ заявило о задержании стрелков в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще около 500 пострадали.

Ответственность за теракт на себя, как пишут СМИ, взяла террористическая группировка ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта). В США заявили, что за этим происшествием действительно стоит одно из подразделений организации, так называемый "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К).

Несмотря на заявления ИГИЛ, в России всеми способами в теракте попытались обвинить Запад. Один из "экспертов" высказал свое мнение, что якобы действиями террористов управляли посредством неких чипов.

Не обошлось и без обвинения Украины. Путин заявил, что террористы якобы собирались сбежать в Украину через вымышленное им "окно" на границе.