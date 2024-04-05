"А где фото Бандеры?": РФ снова нашла украинский след в "Крокусе", но в него не поверили даже россияне
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Следкому РФ не верят
Российские власти продолжают нелепо лепить "украинский след" к теракту ИГИЛ в "Крокус Сити Холл". Новые "доказательства" вышли настолько неубедительными, что в них не верят даже сами россияне.
Так, по словам Следкома РФ, его следователям удалось получить данные с телефонов террористов, "которые те пытались уничтожить". Среди них были фотографии и скриншоты.
"Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Российские следователи говорят, что в годовщину вторжения России в Украину один из участников якобы отправил на телефон исполнителя скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему.
"Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях", — говорится в сообщении, однако тут важно напомнить, что оккупанты пытали террористов, выбивая от них "показания".
Кроме того, утверждают в РФ, в телефоне террориста якобы были обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки.
Вот якобы они:
Стоит отметить, что в такие нелепые "доказательства" не верят даже сами россияне. Они об этом прямо высказываются в сети.
Напомним, 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям. Спустя некоторое время после этого концертный зал загорелся. Некоторые из очевидцев также сообщали о взрыве.
Вскоре ФСБ РФ заявило о задержании стрелков в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще около 500 пострадали.
Ответственность за теракт на себя, как пишут СМИ, взяла террористическая группировка ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта). В США заявили, что за этим происшествием действительно стоит одно из подразделений организации, так называемый "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К).
Несмотря на заявления ИГИЛ, в России всеми способами в теракте попытались обвинить Запад. Один из "экспертов" высказал свое мнение, что якобы действиями террористов управляли посредством неких чипов.
Не обошлось и без обвинения Украины. Путин заявил, что террористы якобы собирались сбежать в Украину через вымышленное им "окно" на границе.