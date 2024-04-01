В России до смерти запытали подозреваемого по теракту в "Крокусе" чеченца: подробности

Полицейские свою вину отрицают

После теракта в подмосковном ТЦ Crocus City Hall, российские силовики задержали уроженца Чечни Асхаба Успанова, после чего стало известно о его таинственной смерти. Согласно официальной версии, он покончил жизнь самоубийством, однако в сети публикуют доказательства того, что его подвергли пыткам, которые привели к смерти.

Как сообщает "Агентство", сразу после задержания Успанов смог созвониться с близкими и предупредить их о том, что его задержали. Спустя несколько часов их уведомили о смерти мужчины.

Первым о смерти заявил чеченский оппозиционный канал 1ADAT, а позже обнародовал материалы со вскрытия. Там отмечают, что смерть наступила вследствие действий силовиков, о чем свидетельствуют следы побоев на теле.

Мать Успанова сообщила, что ее сын возвращался с работы и не особо переживал по поводу того, что его задержали. Однако позже он позвонил супруге еще раз и попросил приехать в отделение, но когда она приехала, то полицейские сообщили, что он умер.

Согласно данным 1ADAT, во время допроса российские силовики применили пытки, сломали Успанову ребра, позвоночник, также на теле остались следы удушья и повсеместные гематомы. Однако жене они сказали, что тот совершил самоубийство, хотя семья в эту версию не верит.

Любопытно также и то, что у мужчины было свое ИП, но оно было ликвидировано 22 марта, то есть в тот же день, в который он был задержан.

Асхаб Успанов

Как сообщалось ранее, российские силовики применили пытки и против четырех таджиков, которых они обвинили в теракте. Одному из них отрезали ухо и заставили его съесть, а второму подключили электрический ток к гениталиям. Все это снималось на камеры, а фото и видео позже были обнародованы в сети через "военкоров".