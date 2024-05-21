В России ученому дали 14 лет за госизмену: чем он занимался

С 2018 года в РФ арестовали как минимум 12 ученых, которые занимались изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях

В России 77-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Решение вынесено по делу о госизмене.

При этом прокуратура запрашивала ученому 17 лет колонии строгого режима. Об этом сообщают росСМИ.

Стоит отметить, что Маслов больше 20 лет работал заместителем директора по научной работе в Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН. Он курировал аэродинамическое направление.

Ученого задержали в июле 2022 года. По данным росСМИ, его обвинили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком. Суд отправил его в московское СИЗО "Лефортово". В феврале 2024 года Маслов перенес сердечный приступ под стражей.

Кроме того, по той же статье о госизмене ФСБ задержала коллегу Маслова по Сибирскому отделению РАН Дмитрия Колкера, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики. Недавно его приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Он работал над программой гиперзвуковых самолетов "Аякс".

Отмечается, что городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело Анатолия Маслова в закрытом режиме, так как оно засекречено. Сам ученый свою вину не признал.

Кроме того, по обвинению в госизмене арестовали коллегу Маслова, директора Института теоретической и прикладной механики, 57-летнего Александра Шиплюка. Его обвинили в передаче документов во время научной конференции в Китае в 2017 году. Сам он заявляет, что эта информация есть в открытом доступе.

Стоит отметить, что с 2018 года в России арестовали как минимум 12 ученых, которые занимались изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях.

Ранее "Телеграф" рассказал, как связаны аресты ученых в РФ с "неуловимыми ракетами Путина", гиперзвуковыми "Кинжалами".