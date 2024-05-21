"Это уже не красная линия": Зеленский рассказал, применит ли Путин ядерное оружие против Украины

Применение ядерного оружия приведет к Третьей мировой

Российские диктатор Владимир Путин является иррациональным человеком, но ядерное оружие он применять не станет. Главная причина заключается в том, что он очень любит жизнь.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times. По его словам, чтобы начать полномасштабную войну против соседнего государства Путин должен быть либо иррациональным, либо иметь договоренности с другими странами о том, что ему за это ничего не будет.

Зеленский отметил, что если у российского диктатора не было никаких договоренностей и он просто решил, что никто не будет защищать Украину, то он мог бы сразу же применить ядерное оружие.

Кроме того, по словам украинского президента, Россия могла применить оружие массового поражения в первый год, когда начинала понимать, что не сможет добиться быстрой победы.

"Возможно, он (Путин, — ред.) иррационален, но он очень любит свою жизнь и понимает, что все двери будут полностью закрыты если он воспользуется ядерным оружием. Потому что применение ядерного оружия – это не красная линия. Это другой уровень. Это Третья мировая война", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, Зеленский ранее заявлял, что россияне смогли накопить 10 тысяч ракет к установкам С-300. Благодаря этому они способны еще долго терроризировать пограничные украинские города.