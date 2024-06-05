Таке буде вперше: обидві доньки Путіна разом з'являться на людях, де саме

Раніше виступала лише одна донька

У Петербурзі на економічному форумі виступлять обидві доньки президента РФ Володимира Путіна. Це відбудеться вперше.

Про це пише Faridaily. Мовиться про Марію Воронцову і Катерину Тихонову.

Зазначається, що старша дочка президента, член президії "Російської асоціації сприяння науці" Марія Воронцова виступить на ПМЕФ у п'ятницю на сесії з біотехнології.

Модеруватиме дискусію помічник президента Андрій Фурсенко. Очікується, що Воронцова буде присутня на форумі особисто.

А от молодша донька диктатора Путіна, гендиректор "Іннопрактики" Катерина Тихонова у четвер, 6 червня, виступить онлайн на сесії про роль оборонно-промислового комплексу в розвитку технологічного суверенітету країни. Вестиме панель пропагандист Володимир Соловйов.

Видання Faridaily додає, раніше на ПМЕФ виступала лише Катерина Тихонова — 2021 року. Марія Воронцова лише двічі давала інтерв'ю на полях форуму у 2019 та 2021 роках.

Раніше "Телеграф" писав, що донька Путіна допомогла втекти з Росії українцю. Він підтримував ЗСУ.