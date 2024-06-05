Таке буде вперше: обидві доньки Путіна разом з'являться на людях, де саме
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Раніше виступала лише одна донька
У Петербурзі на економічному форумі виступлять обидві доньки президента РФ Володимира Путіна. Це відбудеться вперше.
Про це пише Faridaily. Мовиться про Марію Воронцову і Катерину Тихонову.
Зазначається, що старша дочка президента, член президії "Російської асоціації сприяння науці" Марія Воронцова виступить на ПМЕФ у п'ятницю на сесії з біотехнології.
Модеруватиме дискусію помічник президента Андрій Фурсенко. Очікується, що Воронцова буде присутня на форумі особисто.
А от молодша донька диктатора Путіна, гендиректор "Іннопрактики" Катерина Тихонова у четвер, 6 червня, виступить онлайн на сесії про роль оборонно-промислового комплексу в розвитку технологічного суверенітету країни. Вестиме панель пропагандист Володимир Соловйов.
Видання Faridaily додає, раніше на ПМЕФ виступала лише Катерина Тихонова — 2021 року. Марія Воронцова лише двічі давала інтерв'ю на полях форуму у 2019 та 2021 роках.
Раніше "Телеграф" писав, що донька Путіна допомогла втекти з Росії українцю. Він підтримував ЗСУ.