"Зверь" побил "Джаггернаута": в весе Усика состоялся большой бой (видео)

"Зверь" и "Джаггернаут" провели рейтинговый бой в Британии

В субботу, 5 апреля, в Манчестере (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг вышли британец Джо Джойс (16-4, 15 KO) и хорват Филип Хргович (18-1, 14 KO).

Бой супертяжей завершился победой Хрговича. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок продлился всю дистанцию. Боксеры устроили настоящую рубку на ринге, где предпочтительнее выглядел хорват. По итогам 10 раундов все судьи отдали победу Филипу. Итоговый счет — 93-97, 92-98 и 95-96 в пользу "Зверя". Эта победа приблизила Хрговича к чемпионскому бою.

Напомним, в супертяжелом весе тремя основными поясами (WBC, WBO, WBA) владеет украинец Александр Усик, который защитил их в реванше с британцем Тайсоном Фьюри. Титулом IBF владеет британец Даниель Дюбуа, который в чемпионском поединке одолел своего соотечественника Энтони Джошуа. Ожидается, что Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира, правда, на поединок с украинцем также претендует и новозеландец Джозеф Паркер, который недавно стал обязательным претендентом на пояс WBO.