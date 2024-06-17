Биологические лаборатории добрались? В Москве вспышка ботулизма, больше сотни пострадавших

На время проверки салаты изъяли

В Москве более сотни людей обратились к врачам с симптомами ботулизма. Треть из них – в реанимации.

Люди ели салат "Лобио" и салат, где был добавлен тунец. Об этом сообщают РосСМИ. Всего больных с заболеваниями ботулизма 121.

"Несколько дней назад в московские больницы начали поступать пациенты с одинаковыми жалобами на отравление. Медики обнаружили, что в организм людей попал ботулотоксин — органический яд, который может образоваться в консервной пище", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 30 – в реанимации. Все пострадавшие употребляли салат "Лобио" от "Кухни на районе" и салат с тунцом от ООО "Гастропорт".

На время проверки салаты изъяли. Москвичей призывали, что если дома эти компоненты обнаружены, то лучше их не есть. После новостей о десятках пострадавших от ботулотоксина "Кухня на районе" приостановила работу.

Стоит отметить, что Ботулизм – это инфекционное заболевание, возникающее при употреблении продуктов, содержащих ботулотоксин. Инкубационный период обычно составляет от 2 часов до 5 суток с момента употребления некачественной пищи.

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